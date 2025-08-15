اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: لم نُصدر أي تصريحات رسمية لأي جهة داخلية أو خارجية

دمشق-سانا

أكد المحامي عمار عز الدين المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، أن اللجنة التي بدأت عملها فور تشكيلها لم تصدر أي تصريحات رسمية حول تحقيقاتها لأي جهة داخلية أو خارجية حتى تاريخه.

جاء ذلك رداً على ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، حيث وصف المتحدث الرسمي هذه المنشورات بأنها “عارية عن الصحة”، مؤكداً أن ما نُسب للجنة من معلومات “غير صحيح ولا يلتزم بالمعايير المهنية”.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تستعد لعقد مؤتمر صحفي قريب، ستوضح خلاله مجمل أعمالها منذ انطلاقها، وتفاصيل خططها المرحلية للمرحلة القادمة من التحقيقات.

وكانت وزارة العدل السورية أعلنت في 31 من الشهر الفائت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة. وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.