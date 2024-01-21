المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في حدب البستان ورويسة القرن ومستوطنة (أفيفيم)

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في موقعي حدب البستان ورويسة القرن جنوب لبنان ومستوطنة “أفيفيم” شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو المقاومة اليوم موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة”.

وبينت المقاومة أنه تم استهداف مستوطنة “أفيفيم” شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

من جهته واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني، حيث شن طيران الاحتلال خمس غارات استهدفت بلدة مركبا والمنطقة بين طلوسة ومركبا وبني حيان.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة رميش في القطاع الأوسط.

واستشهد في وقت سابق اليوم شخص وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا في جنوب لبنان.

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