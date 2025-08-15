مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية تبحث العلاقات السورية التركية

أنقرة-سانا

عقدت مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية، اليوم، اجتماعاً في العاصمة أنقرة، لبحث العلاقات مع سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة “نيكست سوسيال” التركية، أن الاجتماع الذي يعد الثامن للمجموعة عقد برئاسة نوح يلماز نائب وزير الخارجية، لبحث العلاقات بين تركيا وسوريا.

ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن الاجتماع.

ووقعت سوريا وتركيا مؤخراً اتفاقات اقتصادية؛ تتويجاً لزيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار إلى أنقرة بين الـ4 والـ7 من آب الجاري، والتي بحثت فرص التعاون لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأسفرت الزيارة عن توقيع 10 مذكرات تفاهم، والإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي، بما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية مستدامة تشمل دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية والصناعية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مصالح متبادلة للشعبين.