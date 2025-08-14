وزارة الاقتصاد والصناعة تمنع استيراد 15 مادةً من الخضار والفواكه

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، قراراً يقضي بوقف استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه خلال شهر أيلول المقبل.

ونص القرار الذي تلقت “سانا” نسخة منه، على وقف استيراد: البندورة، الخيار، البطاطا، الباذنجان، الفليفلة، البصل، الثوم، الليمون، اللوز، الجوز، الفستق الحلبي، التفاح، العنب، الخوخ، التين خلال شهر أيلول المقبل.

وكانت الوزارة أصدرت الشهر الماضي قرارين، الأول يقضي بمنع استيراد 20 مادةً من الفواكه والخضراوات والفروج والبيض، خلال شهر آب الجاري، والثاني يمنع استيراد الفروج المجمد.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية، والحرص على حماية القطاع الزراعي الوطني.