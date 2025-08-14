يوفنتوس الإيطالي يخسر جهود لاعبه ميريتي في بداية الموسم

روما-سانا

خسر يوفنتوس الإيطالي جهود لاعب وسطه الشاب فابيو ميريتي الذي سيغيب عن بداية الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة.

وتعرض ميريتي لإصابة عضلية خلال مباراة ودية ضد فريق الشباب في النادي، الذي يبدأ مشواره في الدوري المحلي، على أرضه ضد بارما في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وكشفت الفحوص عن تمزق عضلي طفيف في العضلة شبه الوترية لفخذه الأيمن، وسيخضع لفحوص إضافية خلال 10-15 يوماً لتحديد المدة الدقيقة للتعافي.

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ 22 عاماً عن الملاعب لمدة شهر بسبب هذه الإصابة التي قد تؤثر على مسعى يوفنتوس لبيعه هذا الصيف، وسط حديث عن وصول المفاوضات مع نابولي حامل لقب الدوري إلى مراحل متقدمة من أجل ضمه.

ولعب ميريتي في الفرق العمرية ليوفنتوس منذ 2011 قبل ترقيته إلى صفوف الكبار عام 2021، لكنه أمضى الموسم الماضي معاراً إلى جنوى حيث خاض 25 مباراة في الدوري، سجل خلالها ثلاثة أهداف.