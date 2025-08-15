إخماد حريق في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء والأهالي حريقاً اندلع اليوم في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس عبد المنعم سطيف لمراسلة سانا أن حريقاً اندلع في أراض حراجية بالبلدة وامتد إلى بعض الأراضي الزراعية لكن الفرق تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على بؤر النيران ومنعت امتدادها إلى مناطق أوسع وبرّدت المكان.

وامتدت الحرائق على الحدود الإدارية بين محافظتي طرطوس وحماة قرب قرية عين الشمس حيث ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعتها، ويواصل عناصر الإطفاء والمجتمع المحلي جهودهم المكثفة للسيطرة على النيران.