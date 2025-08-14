برشلونة يفتتح موسمه الجديد بلقاء ريال مايوركا

مدريد- سانا

يفتتح فريق برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بلقاء ريال مايوركا في السادس عشر من الشهر الجاري.

ومع اقتراب صافرة البداية وجّه مدرب برشلونة هانزي فليك رسالة واضحة للاعبين، وفقاً لتقارير صحفية إسبانية، بتأكيده على ضرورة حصد النقاط الكاملة، وتحقيق انطلاقة قوية كما حدث في الموسم الماضي حين حصد الفريق 33 نقطة من أصل 36 ممكنة في أول 12 جولة.

فليك يسعى لاستغلال الجاهزية العالية التي أظهرها الفريق في فترة الإعداد، من أجل جمع أكبر قدر من النقاط مبكراً، ولا سيما مع دخول النصف الثاني من الموسم، واقتراب المباريات الحاسمة وخصوصاً في دوري أبطال أوروبا.