الدفاع المدني: السيطرة على 80% من حرائق كسب ومتابعة التبريد والمراقبة للبؤر المتبقية

اللاذقية-سانا

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، المسؤول في غرفة عمليات إخماد الحرائق في الساحل عبد الكافي كيال، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني سيطرت بنسبة 80% على الحرائق التي اندلعت في منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح كيال في تصريح لمراسل سانا، أن جهود الإطفاء مستمرة، حيث تتم حالياً عملية التبريد والمراقبة لباقي المواقع في منطقة كسب وشجر المعبر ومفرق تشالما، مضيفاً إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة، نظراً لطبيعتها الوعرة.

وأشار إلى أن هذه البؤر تعتبر بسيطة ولكن يصعب التعامل معها حالياً، ولذلك ستستمر فرق المراقبة في متابعتها لمدة 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة عليها.

وشهدت محافظة اللاذقية منذ مطلع آب الجاري سلسلة حرائق واسعة طالت الغابات والأحراج في مناطق متفرقة، أبرزها في كسب وجبل الأكراد والحفة، ما ألحق أضراراً بالغطاء النباتي ووصل في بعض الحالات إلى المنازل والأراضي الزراعية.

وعزت فرق الإطفاء امتداد النيران إلى ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح، وصعوبة التضاريس الجبلية التي تعيق وصول الآليات، إضافة إلى وجود مخلفات حرب وألغام.

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والحراج، مدعومة بمؤازرات من عدة محافظات، إلى جانب جهود الأهالي في المناطق القريبة من مواقع الحرائق.