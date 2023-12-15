اختتام مهرجان (محبة قلم) بورشة تفاعلية عن خط الديواني الجلي

دمشق-سانا

اختتمت جمعية بيت الخط العربي والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق فعاليات مهرجان “محبة قلم 4” بورشة تفاعلية في خط الديواني الجلي بإشراف الخطاط المعلم عدنان شيخ عثمان.

الورشة المجانية التي استضافها المركز الثقافي في أبو رمانة ضمت 15 مشاركاً ومشاركة من الخطاطين والمواهب الشابة في فنون الخط العربي، وتضمنت شرحاً لمراحل إنجاز اللوحة الخطية ابتداء من الفكرة مرورا بمسودة اللوحة وصولاً للإخراج النهائي المنقح للعمل الخطي.

وعن الورشة قال الخطاط شيخ عثمان في تصريح لمراسل سانا: تأتي هذه الورشة في ختام مهرجان “محبة قلم 4” الذي حرك حماس وشغف الخطاطين والمواهب الشابة في فنون الخط العربي، ونفذنا خلال الورشة عملاً خطياً بشكل عملي بخط الديواني الجلي للآية القرآنية الكريمة: “إنما تجزون ما كنتم تعملون”، مع تحبيرها وشرح مراحل وجزئيات تنفيذ العمل الخطي ومع إجراء المقارنات والفروقات في أشكال الحروف العربية بين خطي الثلث والديواني الجلي، إضافة إلى شرح قياسات الحروف ونسبها.

وبين شيخ عثمان أن الجيل الجديد من متعلمي فنون الخط العربي سيكون جديراً بحمل راية هذا الفن التراثي، وسيكمل مسيرة الخطاطين الذين سبقوه.

بدورها الفنانة التشكيلية والخطاطة ريم قبطان رئيسة مجلس إدارة جمعية بيت الخط العربي والفنون التي أشرفت أيضاً على ورشة عمل تفاعلية لإنجاز لوحات تشكيلية حروفية على الورق والقماش بتقنيات مختلفة، أوضحت أن الأسبوع الثاني من مهرجان محبة قلم تضمن معرضاً فردياً للخطاط الأفغاني محمد علي فقيري ضم 36 لوحة خطية بخط النستعليق الفارسي، بهدف تمازج الثقافات بين الشعوب المهتمة بفنون الخط العربي، إضافة إلى ورشة عمل تمت الدعوة للمشاركة فيها بشكل مجاني، وأشرف عليها الفنان بذات الخط، وشارك فيها عدد من الخطاطين والمواهب من طلاب الجمعية.

بدوره الخطاط فقيري عبر عن سعادته بعرض أعماله في دمشق أمام الخطاطين والدارسين لفنون الخط العربي والجمهور المحب لفنون الخط نظراً لمكانة سورية المتقدمة عالمياً في هذه الفنون، مبيناً أن خط النستعليق يسمى عروس الخطوط العربية لرشاقته وجماله، وأن الورشة قدمت خبرات مهمة في هذا الخط للخطاطين والدارسين الشباب الذين شاركوا فيها.

محمد سمير طحان

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