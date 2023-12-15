المقاومة اللبنانية تستهدف قوة ‏للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى مقر كتيبة الاستخبارات في ثكنة “ميتات” بالأسلحة المناسبة، وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب