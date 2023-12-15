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عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع ‏”بياض بليدا” عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقق إصابات مباشرة

المقاومة اللبنانية تستهدف قوة ‏للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى مقر كتيبة الاستخبارات في ثكنة “ميتات” بالأسلحة المناسبة، وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

2023-12-15

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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع ‏”بياض بليدا” عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقق إصابات مباشرة

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