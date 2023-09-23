SCS-NET
الشريط الإخباري

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 40 مرة خلال اليوم الماضي

2023-09-23

موسكو-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 40 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 163 قذيفة من عيارات مختلفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للمكتب قوله: “خلال الـ 24 ساعة الماضية أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”، مضيفاً: “مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، وزايتسيفو ،ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك”.

وحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات أمس عن إصابة 7 مدنيين بجروح في منطقة كويبيشيفسكي وياسينوفاتايا.

يذكر أنه في اليوم السابق تم تسجيل 43 عملية قصف مدفعي من جانب قوات النظام الأوكرانية على المناطق السكنية بجمهورية دونيتسك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مسؤول أوكراني سابق: القوات الأوكرانية فقدت قدراتها الهجومية

كييف-سانا أقر رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف بأن القوات الأوكرانية فقدت إمكانياتها الهجومية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved