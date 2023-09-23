دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 40 مرة خلال اليوم الماضي

موسكو-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 40 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 163 قذيفة من عيارات مختلفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للمكتب قوله: “خلال الـ 24 ساعة الماضية أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”، مضيفاً: “مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، وزايتسيفو ،ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك”.

وحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات أمس عن إصابة 7 مدنيين بجروح في منطقة كويبيشيفسكي وياسينوفاتايا.

يذكر أنه في اليوم السابق تم تسجيل 43 عملية قصف مدفعي من جانب قوات النظام الأوكرانية على المناطق السكنية بجمهورية دونيتسك.

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