اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزتها لحرية الصحافة

باريس-سانا

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من شهر تشرين أول الماضي وراح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية ماوريسيو فايبل في المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تصريح اليوم أوردته وكالة وفا: “في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية”.

ويصادف غداً اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يأتي هذا العام في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بمن فيهم العاملين في القطاع الإعلامي، حيث استشهد 141 صحفياً وإعلامياً، وأصيب أكثر من 70 آخرين، واعتقل العشرات، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها لليوم الـ209، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي في غزة.

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