تقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية في اجتماع بوزارة الصناعة

دمشق-سانا

متابعة لما أقرته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة في الثلاثين من نيسان الماضي فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية، عقد في مبنى وزارة الصناعة اليوم اجتماع برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، وحضور كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ورؤساء اللجان الفنية بغرفة صناعة دمشق ومدير عام الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وعدد من الصناعيين لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

وأشار الوزير جوخدار إلى أهمية دعم المنتج الوطني بمختلف القطاعات الصناعية، ومنها الشركة الوطنية المنتجة للواقط الكهروضوئية التي تصنع منتجات تضاهي المستوردة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على حماية الصناعة الناشئة وتوطين الصناعات المتقدمة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض استمرار عملية الإنتاج.

بدوره قدم مدير عام الشركة الوطنية للواقط الكهروضوئية الدكتور نوفل ابراهيم عرضاً مفصلاً عن واقع الشركة باعتبارها مشتركة بين القطاعين العام والخاص وعن طبيعة منتجها وأصنافه والخدمات والدراسات الفنية التي تقدمها، كما أجاب عن كل التساؤلات التي تم طرحها، مبيناً أن الدراسات والاستشارات المتعلقة بتركيب منظومات الطاقات المتجددة يمكن أن تكون مجانية في حال تم التعاقد مع الشركة على التنفيذ.

من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أكد أهمية حماية ودعم المنتج الوطني والصناعيين في جميع القطاعات كشركة إنتاج ألواح الطاقة الكهروضوئية، مشيراً إلى استعداد اتحاد غرف الصناعة المساهمة في تعريف الصناعيين بالشركة وطبيعة عملها مع التركيز على تنافسيتها بسعر المنتج وجودته، مبدياً الرغبة بالتعاون مع الشركة في تنفيذ مشروع إنتاج 10 ميغاواط المقترح من غرفة صناعة دمشق وريفها على أرض الغرفة في المدينة الصناعية بعدرا.

بدورهم طرح عدد من الصناعيين تساؤلات تتعلق بالنواحي الفنية والمالية والتقنية وطالبوا بمنح عروض أسعار ومزايا تفضيلية للصناعيين الراغبين بتركيب منظومات طاقة متجددة كبيرة عن طريق الاتحاد لتشجيع الصناعيين على التعاون مع الشركة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التشبيك بين اتحاد الغرف والشركة الوطنية للواقط الكهروضوئية وتبادل المعلومات بشكل مباشر.

لؤي حسامو

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