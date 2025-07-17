اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الاقتصاد والصناعة السورية وبرنامج الأغذية العالمي

دمشق-سانا

وقع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المهندس ماهر خليل الحسن، اليوم، اتفاقية إطار شراكة إستراتيجيةمع برنامج الأغذية العالمي “WFP”، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية لقطاع إنتاج وتوزيع الغذاء في سوريا.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد المهندس الحسن عقب التوقيع أن الاتفاقية تمثل تحولاً من العمل الإغاثي إلى مسار تنموي متكامل، وستسهم في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، عبر دعم البنية التحتية الإنتاجية ولا سيما المطاحن والمخابز، وتحسين جودة المواد الغذائية، وعلى رأسها مادة الخبز، مشيراً إلى أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تشكل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي.

تطوير منظومة الأمن الغذائي

وشدد الحسن على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على رفع كفاءة وجودة الإنتاج الغذائي، وأضاف: “نجحنا في تحقيق إنتاجية تلبي الاحتياجات الأساسية، والآن نتجه نحو تحسين نوعية المنتج الغذائي، وتطوير منظومة الأمن الغذائي.

وشدد المهندس الحسن على التزام الدولة السورية بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، مؤكداً أن سوريا بلد خصب للاستثمار، والدولة حريصة على استقطاب المستثمرين ضمن أطر قانونية واضحة، وتشجيع الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات.

إعادة تأهيل 25 مخبزاً

من جهتها، أكدت ماريان وورد، المديرة القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، التزام البرنامج بمواصلة دعم المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم حتى الآن في إعادة تأهيل 25 مخبزاً، ودعم صومعة واحدة، وتطوير مطحنة واحدة.

وبينت وورد أن مبادرة الخبز المدعوم تنفذ حالياً بالتعاون مع المخابز العامة والخاصة في 23 منطقة ضمن سبع محافظات، ما يسهم في تأمين الخبز المدعوم والمغذي للأسر المستضعفة بسعر ثابت.

تلبية الاحتياجات الفعلية

كما اتفق الطرفان على إنشاء منصة تنسيق مشتركة لتبادل المعلومات، وتسهيل التقييمات الفنية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتلبية الاحتياجات الفعلية في قطاع الأمن الغذائي.

حضر مراسم التوقيع مدير البرامج في المكتب القُطري صبيري سوني، ومسؤول البرامج في سبل العيش هيثم الأشقر.