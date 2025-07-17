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وقفة احتجاجية لطلبة حمص تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على سوريا

2025-07-17

حمص-سانا

نظم طلبة جامعة حمص اليوم وقفة احتجاجية، تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ودعماً للجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية ولافتات تؤكد التمسك بوحدة سوريا وسيادتها ورفض العدوان والتدخلات الخارجية، مشيرين إلى أن شريحة الشباب كانت وستبقى في مقدمة الصفوف المدافعة عن سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً.

وشدد الطلبة على رفضهم محاولات العبث بالوحدة الوطنية وإثارة الفوضى أو الانقسام، مؤكدين على تعزيز التلاحم الشعبي، والتمسك بوحدة البلاد، والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي.

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