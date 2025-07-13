أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف

دمشق-سانا

توج أهلي حلب ببطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم اليوم بفوزه على الكرامة بهدفين دون مقابل من البلاي أوف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء بدمشق.

ونال لاعب أهلي حلب أنس دهان لقب أفضل لاعب بالمباراة، بينما حصل سامر خانكان لاعب الكرامة على لقب هداف الدوري الممتاز، في حين ذهب لقب أفضل حارس في البطولة لشاهر الشاكر لاعب أهلي حلب.

مدير الألعاب الجماعية في وزارة الرياضة والشباب فراس تيت أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هذا الدوري استثناني وهو الأول بعد انتصار الثورة السورية، مبيناً أن وزارة الرياضة والشباب وضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة للرياضة السورية، لافتاً إلى أن جميع العاملين في الرياضة راضون عن العمل وخاصة نظام بلاي أوف الدوري الممتاز.

أمين عام اتحاد كرة القدم مازن دقوري قال: توصلنا مع المعنيين في اتحاد كرة القدم لاستمرار الدوري ووفرنا ما يلزم لإنجاحه.

بدوره مدرب أهلي حلب أحمد هواش أشاد بأداء لاعبيه في تقديم أفضل ما لديهم منذ بداية الدوري، والتزامهم بالتعليمات واللعب الجماعي وإظهار بعض المهارات الفردية التي كانت سبباً في حسم بطولة الدوري.

في حين عبر لاعبو أهلي حلب عن سعادتهم في تحقيق بطولة الدوري التي غابت عن خزائن الفريق نحو 20 سنة، مشيرين إلى أن التعب على مدار سنة كاملة من التحضير والالتزام بالتمارين حسم البطولة لأهلي حلب.