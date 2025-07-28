دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية بهدف تحسين الخدمات الحكومية

دمشق-سانا

بدأت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع شركة فينشر للاستشارات والتدريب، دورة تدريبية اليوم بعنوان “إعادة هيكلة المؤسسات وفق هندسة المعلومات”، وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وتتركز الدورة التي تقام في مركز الشركة بدمشق، على أساسيات الإدارة في المؤسسات الحكومية، وأهمية التنظيم والإسناد في إنجاز الخطط الإستراتيجية، ومفاهيم الحوكمة الإدارية وآليات الضبط الإداري، وبناء الهياكل الإدارية، وتوثيق عمليات وإجراءات العمل وضبطها.

وفي تصريح لـ سانا، بين المستشار والمدرب في إدارة الأعمال لدى الشركة أحمد حمادة، أن التدريب يستهدف متخذي القرار في بعض المؤسسات الحكومية، وخبراء في العمليات والتطوير الإداري، ومديري التنمية الإدارية، بطريقة تساعد على هيكلة المؤسسات لتكون أكثر مرونة، ومناسبة لزيادة جودة الخدمة.

بدورهم اعتبر المتدربون، أن الدورة تقدم تدريباً عملياً وتطبيقات واقعية تعزز معرفتهم بآلية الهيكلة والتنظيم الإداري، وتزودهم بمهارة ضبط إجراءات العمل بالمؤسسة الحكومية، للوصول إلى إعادة هيكلة أي مؤسسة أو إدارة أو مديرية بطريقة تناسب بيئة العمل، وتخفف الهدر المادي والإداري، ما ينعكس على الأداء الحكومي.