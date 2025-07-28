وزير الإعلام السوري: حياة المدنيين واحتياجاتهم يجب أن تبقى بمنأى عن التوظيف السياسي

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن حياة المدنيين واحتياجاتهم الأساسية يجب أن تبقى بمنأى عن أي شكل من أشكال التوظيف السياسي لتحقيق أي أجندات.

وقال وزير الإعلام في تغريدة عبر منصة (X): ندين بشدة التصرفات المتهورة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، والتي تسعى إلى الاستثمار في الأزمات الاجتماعية والسياسية، خدمة لأهداف انعزالية عبر ادعاء وجود حصار تفرضه الحكومة السورية، مزاعم نفاها محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، مؤكداً على دخول المساعدات وحركة العبور التجاري خلال الأيام الماضية، واستمرارية دخولها غداً صباحاً عند معبر بصرى الشام.

وأضاف الدكتور المصطفى: كما ندين في الوقت عينه الحملات الدنيئة لبعض الموتورين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتعمد التشفي أو السخرية من معاناة أهلنا في السويداء جراء الأزمة الأخيرة، في تكرار مرفوض لتكرار الخطاب الأسدي القائم على الإقصاء والتحريض.

وأوضح وزير الإعلام، أن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي أياً كان مصدره يعد أولوية وطنية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق المحرّضين والمسيئين، دون انتظار إقرار قوانين جديدة من مجلس نيابي شعبي، والانطلاق من بعض مواد القوانين السارية حرصاً على التماسك المجتمعي ووحدة النسيج الوطني.