79 مركز إيواء وآلاف الوافدين من السويداء… وزارة الطوارئ تواصل تقديم الاستجابة الشاملة

دمشق-سانا

نفذت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الأيام الماضية، استجابة شاملة للوافدين من محافظة السويداء إثر الأحداث الأمنية الأخيرة فيها، والتي أدت إلى احتجاز عدد كبير من المدنيين، حيث شملت هذه الاستجابة عمليات الإخلاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإغاثة الطارئة، وفتح معابر إنسانية وغيرها من الأعمال التي يحتاجها الوافدون.

نقل الوافدين إلى مناطق آمنة

وأوضح مدير مديرية الدفاع المدني السوري في محافظة درعا شادي الحسن في تصريح لمراسلة سانا، أن فرق الإخلاء قامت بنقل العائلات المحتجزة داخل مدينة السويداء إلى مناطق آمنة، وتوزيعهم على مواقع عدة في محافظتي درعا وريف دمشق، كما قامت فرق الوزارة بأعمال تنظيف وصيانة لعدد من المرافق العامة، شملت المستشفيات، والمدارس، والأبنية التي تم تجهيزها كمراكز إيواء لاستقبال الوافدين.

إحداث معبرين إنسانيين

ولفت الحسن، إلى أن الوزارة أشرفت على إنشاء معبرين إنسانيين في منطقتي بصر الحرير وبصرى الشام، يعملان على مدار الساعة لاستقبال الوافدين من السويداء، وتنسيق نقلهم إلى مراكز الإيواء في درعا وريف دمشق، إضافة إلى نقل قسم منهم إلى أقاربهم في دمشق ودرعا وغيرها من المحافظات، كما قدّمت فرق الإسعاف الطارئ، خدمات نقل المصابين والمرضى المزمنين إلى المنشآت الصحية، مع التركيز على الحالات الطارئة والخطرة بين الخارجين من السويداء.

تقديم إغاثة طارئة

وبشأن الإغاثة الطارئة بيّن الحسن، أن الفرق المختصة قامت بإحصاء الوافدين بشكل يومي، وإصدار تقارير تتضمن الأعداد والاحتياجات الإنسانية وفق كل موقع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان توزيع المساعدات، التي تتنوع بين المواد الغذائية وحليب الأطفال والمستلزمات المنزلية مثل الفرشات، وحقائب الإيواء، ومعدات الطبخ، ومياه الشرب، وتوفير خزانات مياه إضافية، وصيانة المرافق الصحية، وتحسين خدمات الإنارة، إضافة إلى تزويد المراكز الصحية بعيادات متنقلة ومد مديريات الصحة بالمستلزمات الطبية.

إحداث 79 مركز إيواء

وكشف الحسن أن عدد مراكز الإيواء المقامة في محافظة درعا بلغ 64 مركزاً، وتضم 30600 شخص، بينما يبلغ عدد المراكز المقامة في ريف دمشق 15 مركزاً، موزعين في منطقة السيدة زينب والحرجلة، وأشار إلى أن عدداً من الوافدين غادروا بشكل فردي إلى محافظات أخرى.

وأكد أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تواصل جهودها في الاستجابة الإنسانية الشاملة للوافدين من السويداء، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار المؤقت للمتضررين، متوقعاً ارتفاع الأعداد الوافدة يومياً نتيجة الظروف المستجدة.