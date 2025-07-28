إطلاق برنامج قرآني تعليمي في مدينة سلمية

حماة-سانا

أعلنت شعبة أوقاف مدينة سلمية إطلاق برنامج قرآني تعليمي في جامع علي بن أبي طالب، يهدف إلى تعليم أحكام التجويد وتصحيح التلاوة لكل الفئات العمرية.

وأوضح المشرف على البرنامج القرآني التعليمي الشيخ عمر عبد الكريم الشيحاوي في تصريح لمراسل سانا أن البرنامج يشمل تعليم أحكام التجويد وتصحيح التلاوة للناشئين، وتصحيح تلاوة القرآن الكريم للكبار وفهم تفسير آيات القرآن الكريم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف الشيحاوي: إن البرنامج التعليمي يشمل شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي، وشرح ما جاء فيها من بيانات وقواعد شرعية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الأوقاف لنشر العلوم الشرعية وتسهيل تعلم القرآن الكريم لأبناء المجتمع.