شراكات اقتصادية وفرص عمل بختام معارض روميكس وكيم إكسبو وسيريا بلاست الصناعية بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات معارض “روميكس” الثاني للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، و”كيم إكسبو” الخامس للصناعات الكيميائية، و”سيريا بلاست” السادس للصناعات البلاستيكية، التي أقيمت على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية من 14 دولة.

وأوضح مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريح لمراسل سانا، أن المعارض سجلت خلال أيامها الأربعة، زيارة مئات رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمهتمين والمتخصصين، ما شكل فرصاً كبيرة لإقامة شراكات، وتوقيع عقود وإجراء تفاهمات اقتصادية، في المجالات الصناعية والاستثمارية والتجارية، بين الزوار والمشاركين، و بين المشاركين أنفسهم، ما يسهم مستقبلاً بتطوير قطاع واسع من الصناعة المحلية، نظراً لما وفره المشاركون من منتجات وتقنيات، ومواد أولية وتجهيزات متطورة وحديثة، مستفيدين من الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ سقوط النظام البائد.

وأشار مشهداني إلى أهمية المشاركة الواسعة من قبل الشركات الصناعية في الشمال السوري، إلى جانب المشاركة العربية والأجنبية الواسعة التي تعكس حالة التعافي للاقتصاد السوري، وانفتاحه على الأسواق الإقليمية والدولية، وبناء علاقات تعاون جديدة في المجالات الصناعية والتجارية.

من جهته، أوضح مدير المعهد التقاني للصناعات الكيميائية المهندس خالد الشلدي في تصريح مماثل، أن مشاركة المعهد في المعارض الصناعية أثمرت عن توفير فرص عمل للمشاركين من الطلاب، في العديد الشركات الصناعية الكيميائية المشاركة في المعرض، ما يعكس أهمية المعهد كرافد أساسي من الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وسد نقص العمالة في الشركات وإمكانية توسيع أعمالها.

وكانت فعاليات المعارض انطلقت في الـ24 من تموز الجاري، وضمت كبرى الشركات المتخصصة بالمواد الأولية، والمنتجات النهائية والآلات والتجهيزات اللازمة للصناعات، بمختلف أنواعها، وخاصة الصناعات الكيميائية والبلاستيكية.