رئيس الوزراء الهنغاري: قادة أوروبا يغذون الصراع في أوكرانيا لأنهم يستفيدون منه

بودابست-سانا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون استمرار الصراع في أوكرانيا، لأن البعض يستفيد منه بشكل جدي، فيما غالبية الأوروبيين يعانون.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوربان قوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في الحرب هناك دائماً أطراف مستفيدة والبعض منهم يصبح ثرياً جداً، وهذا هو الحال اليوم، ولهذا السبب تدعم بروكسل الحرب رغم أن الأغلبية تعاني”.

وقال أوربان: “يمكن للغالبية الأوروبية أن تعرب عن رأيها علناً خلال انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران القادم”.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري أكد سابقا أن عام 2024 يمكن أن يمثل نهاية الهيمنة الليبرالية الغربية لأن النظام العالمي المبني عليها قد انهار، مشدداً على ضرورة استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.

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