التربية تواصل ترميم وإعادة تأهيل المدارس المتضررة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل وزارة التربية والتعليم السورية جهودها لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية في ريف دمشق، حيث تستمر بتنفيذ خطتها لترميم 22 مدرسة، ضمن إطار سعيها لاستعادة كامل القدرة الاستيعابية لهذه المدارس.

وخلال جولة على مدرستي “إسماعيل الريس” و”دوما للبنين” بريف دمشق، أوضح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة المهندس محمد الحنون في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل على ترميم المدارس يجري بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات، بهدف إعادة فتحها أمام الطلاب بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن عمليات الترميم تشمل إزالة الأضرار وإعادة تأهيل المباني، بما يضمن السلامة والجودة.

وأشار الحنون إلى أن مدرسة “إسماعيل الريس” تعد خارجة عن الخدمة وفق تقارير السلامة الإنشائية، وأن الوزارة ستبدأ بإعادة بنائها من جديد بالتعاون مع فريق ملهم التطوعي، أما مدرسة “دوما للبنين”، فقد بدأ العمل على ترميمها منذ ستة أشهر مع مؤسسة وفاق الإنسانية، حيث شمل العمل إصلاح الأضرار الناتجة عن قصف طيران النظام البائد، وإعادة تأهيل المبنى وتحديث مرافقه، استعداداً لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لإعادة إصلاح وتأهيل المدارس المتضررة، جراء قصف النظام البائد لها خلال الأعوام الماضية، مع التركيز على السلامة والجودة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب والمعلمين على حد سواء، حيث بلغ عدد المدارس الخارجة عن الخدمة في المحافظة 172 مدرسة.