تواصل منافسات بطولة النصر الأولى للسباحة بحلب

حلب-سانا

تتواصل منافسات بطولة النصر الأولى للسباحة بحلب، والتي تقيمها اللجنة الفنية للعبة في المحافظة في المسبح الأولمبي بمشاركة واسعة ووسط أجواء تنافسية عالية.

رئيس اللجنة الفنية للسباحة بحلب عبد القادر الشلبي قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة تشهد مشاركة أبرز مواهب السباحة في حلب، ويتنافسون في سباقات متنوعة تشمل الظهر والفراشة والصدر والحرة والسباحة المتنوعة، مضيفاً: إن هذه البطولة تُعد حجر أساس لبناء فريق متمكن لخوض البطولات وقادر على تحقيق الإنجازات.

وعبّر عدد من السباحين عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة، مؤكدين طموحهم بالحصول على المراكز الأولى وتمثيل سوريا بأفضل صورة وإحراز الميداليات البراقة في منصات التتويج الخارجية.

يشار إلى أن البطولة انطلقت أمس وتستمر لثلاثة أيام، ويشارك فيها 120 سباحاً وسباحة.