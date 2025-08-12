رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع الملحقين التجاريين بالسفارة التركية تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، مع ‏الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، ألغاسيه سفان وأوغوز كويومجي، آليات تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي جرى اليوم في مقر اتحاد الغرف بدمشق، أهمية التعاون في مجالات الجمارك والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سبل تعزيز التبادل التجاري، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأكد الجانبان على الدور المهم الذي سيؤديه مجلس الأعمال السوري التركي الذي تم التوقيع على بروتوكول تأسيسه مؤخراً، في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا.

وأشار الجانبان إلى أهمية مشاركة الشركات التركية في معرض دمشق الدولي الذي سيعقد بين الـ27 من آب والـ5 من أيلول والذي يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى أهمية الفعاليات التي ستعقد على هامش المعرض.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أجرى الأسبوع الفائت زيارة عمل على رأس وفد اقتصادي إلى تركيا، بحث خلالها فرص التعاون بين البلدين لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، وتوجت بتوقيع 10 مذكرات تفاهم، والإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي.