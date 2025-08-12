نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

منتخب لبنان يتأهل لربع نهائي بطولة آسيا لكرة السلة

2025-08-12

الرياض-سانا

تأهل منتخب لبنان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة في  السعودية، عقب تغلبه على المنتخب الياباني بنتيجة 97-73 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن  منافسات  الملحق التأهيلي.

وقدم المنتخب اللبناني أفضل مبارياته في البطولة، وأنهى الربع الأول بتقدمه 23-19، كما حسم الربع الثاني لصالحه 30-22، فانتهى الشوط الأول لصالح لبنان 53-41.

وسيطر المنتخب اللبناني على الشوط الثاني؛ إذ انتهى الربع الثالث لصالحه 28-23، وكذلك الرابع 16-9، لتنتهي المباراة بفوز لبنان 97-73.

يشار إلى أن منتخب لبنان سيلاقي في الدور ربع النهائي نظيره النيوزيلندي.

