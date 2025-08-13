تمديد تسجيل المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا وملء شواغر الطب في الجامعات السورية حتى الـ 11 من أيلول

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم موعد تسجيل الطلاب المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا ومفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2024-2025، في الجامعات الحكومية السورية لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الـ 11 من أيلول 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يمنح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تسجيلهم ضمن المدة المحددة سابقاً.

وكانت الوزارة أصدرت نتائج هذه المفاضلات في حزيران الماضي، وحددت حينها الرابع عشر من آب الجاري كآخر موعد للتسجيل.