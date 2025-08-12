اكتشاف قطع أثرية تعود إلى 50 ألف عام في السعودية

الرياض-سانا

كشف خبراء سعوديون النقاب عن قطع أثرية تعود إلى 50 ألف عام، خلال أعمال مشروع المسح والتنقيب الأثري في أحد المواقع ببلدة القرينة شمال غرب مدينة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الأعمال التي أنهتها هيئة التراث السعودية في إطار جهودها بالمسح والتنقيب الأثري لمواقع التراث الوطني، وصونها والحفاظ عليها، والتعريف بها، والاستفادة منها كمورد ثقافي واقتصادي، أفضت إلى اكتشاف عدة منشآت أثرية.

وبينت الهيئة أنه تم اكتشاف منشآت دائرية تشبه إلى حدٍ كبير مقابر الألف الثالث والثاني قبل الميلاد، إضافة إلى رصد طريقٍ أثريّ يمتد من الوادي إلى أعلى الهضبة في موقع القرينة وصولًا إلى مدينة الرياض، فضلاً عن اكتشاف العديد من القطع الفخّارية والأدوات الحجرية التي يعود بعضها إلى ما قبل 50 ألف عام في فترة العصر الحجري الوسيط.

وأشارت هيئة التراث في هذا السياق إلى أن أعمالها بمجال المسح والتنقيب الأثري في مناطق المملكة العربية السعودية تعد استمراراً لسعيها في حفظ المقدرات التراثية الوطنية.

الجدير بالذكر أن الاكتشاف الجديد يعتبر إحدى ثمار مبادرة “اليمامة” التي أطلقتها هيئة التراث السعودية بهدف إعادة رسم الخريطة الأثرية لمنطقة الرياض والمناطق المجاورة، عبر تنفيذ مسوحات دقيقة باستخدام تقنيات بحثية متقدمة، لتوثيق المواقع غير المستكشفة سابقاً وتحليل أنماط الاستيطان البشري عبر العصور المختلفة.