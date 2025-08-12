الكرامة السوري يواجه فريق باشوندارا البنغالي في ملحق كأس التحدي الآسيوي

الدوحة-سانا

يلتقي فريق الكرامة السوري مع فريق باشوندارا البنغالي في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة ضمن ملحق كأس التحدي الآسيوي.

وفي تصريح لسانا أشار مساعد مدرب فريق الكرامة معتز مندو إلى التحديات التي واجهها النادي بسبب الغياب الطويل عن المنافسات الآسيوية، مؤكداً أن الإدارة قامت بتوفير كل ما يلزم لضمان مشاركة مشرفة في البطولة الآسيوية.

وأوضح مندو أنه يشارك معنا في البطولة حوالي 12 لاعباً من الفريق الأساسي، كما تم استقدام عدد من اللاعبين من الأندية المحلية والاستعانة بلاعبين محترفين أجانب لتعزيز التشكيلة مبيناً بالوقت ذاته أنه وعلى الرغم من أن فترة التحضير كانت قصيرة جداً، حوالي 15 يوماً فقط، فقد خاض فريقنا خلال هذه الفترة عدة مباريات ودية تحضيراً للمواجهة المرتقبة.”

ولفت مندو إلى دعم قطر لسوريا وشعبها حيث وفرت كل ما يلزم لإقامة هذه المباراة مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في رفع معنويات اللاعبين منوهاً بحفاوة الاستقبال الذي حظي به الفريق من قبل الجالية السورية في قطر، وهو ما ترك أثراً إيجابياً عميقاً لدى اللاعبين.

من جهته، عبّر اللاعب عمّار حديد عن ارتياحه الكبير للأجواء التي يعيشها الفريق في الدوحة، حيث قال “نشعر بدعم كبير من جماهيرنا هنا، وقد وصلنا إلى الدوحة يوم السبت الماضي واستقبلنا الجميع بحفاوة.. نعد جمهورنا بتحقيق بداية قوية في البطولة للعودة بأمجاد نادينا.”

أما اللاعب عبد الرحمن العرجة، فأكد ثقته الكبيرة بقدرة الفريق على المنافسة بقوة في البطولة، ولاسيما انه يشارك في البطولة الآسيوية بعد غياب طويل حيث وضعنا خطة للوصول قبل المباراة بثلاثة أيام للتدريب المكثف رغم الظروف المناخية الصعبة في الدوحة، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز المنشود.

ويقود فريق الكرامة المدرب محمد قويض الذي يعد من أهم رموز النادي وقد حقق معه إنجازات تاريخية سابقة.