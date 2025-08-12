مياه دمشق تعدل برنامج التزويد خلال النصف الثاني من آب بسبب تراجع المصادر

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها اليوم، تعديل برنامج تزويد المياه لمدينة دمشق والمناطق المحيطة المستفيدة من شبكتها، نتيجة انخفاض كميات المياه المنتجة من المصادر الرئيسية؛ بسبب شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى زيادة ساعات التقنين.

وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن البرنامج المعدل سيُطبق اعتباراً من الخامس عشر وحتى الحادي والثلاثين من آب الجاري.

وتواجه دمشق وريفها تحديات متزايدة في تأمين المياه؛ نتيجة تراجع الهطل المطري وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تزايد الطلب خلال فصل الصيف، ما يضطر المؤسسة إلى تعديل برامج التزويد بشكل دوري لضمان توزيع عادل للمياه بين جميع المناطق.