سوريا وتركيا تبحثان توسيع التعاون في إدارة الكوارث والطوارئ

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ السوري وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في دمشق بلال أوزدان، إمكانية تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق في مجال الاستجابة للطوارئ.

وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد في الوزارة بدمشق اليوم، أهمية إعادة تأهيل عدد من مراكز الاستجابة والمراقبة، وخاصة في مناطق الغابات، وتطوير آليات التنسيق لتوسيع برامج التدريب ورفد كوادر الوزارة ببرامج أكاديمية متخصصة بإشراف خبراء أتراك، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم إلى شراكة إستراتيجية.

ويأتي الاجتماع، في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير الصالح إلى تركيا الشهر الماضي، ولقائه وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، حيث تم بحث آفاق التعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”؛ لبناء منظومة استجابة إقليمية فعّالة.