الدحيل القطري يتأهل  إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة

الدوحة-سانا

تأهل نادي الدحيل القطري إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على سباهان الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور التمهيدي التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي.

و تقدم سباهان أولاً عبر محمد أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة، وتمكن الدحيل من ادراك التعادل عن طريق المدافع الإيطالي إبراهيم بامبا في الدقيقة 12.

وأضاف الدحيل الهدف الثاني عبر الجزائري عادل بولبينة بالدقيقة 24، فيما سجل البولندي بياتيك الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وقبل نهاية المباراة وتحديداً في الدقيقة 90+3 تمكن ميلاد زكيبور من تسجيل الهدف الثاني لسباهان، لتنتهي المباراة لصالح الدحيل الذي حسم تأهله بهذا الفوز لمرحلة المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.