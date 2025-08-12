حطين يخسر أمام أبديش  القيرغيزي في ملحق كأس التحدي الآسيوي

بيشكيك-سانا

خرج فريق حطين من مسابقة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم ، بعد خسارته أمام فريق أبديش القيرغيزي بخمسة أهداف لهدفين ضمن مباراة الملحق المؤهل لدوري المجموعات، والتي جرت اليوم في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.

وضمن الملحق، يلتقي في وقت لاحق اليوم فريق الكرامة مع فريق باشوندارا البنغالي على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هاتان المباراتان ضمن سلسلة مباريات تؤهل الفائز فيهما الى الإنضمام لدور المجموعات في بطولة التحدي الآسيوي .

يشار الى ان قرعة دوري المجموعات لبطولة كأس التحدي الآسيوي ستجري في 28 الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.