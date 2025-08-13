استمرار جهود مكافحة الحرائق في ريفي اللاذقية وحماة وإخماد خمسة منها

دمشق-سانا

تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع فرق الإطفاء والدفاع المدني والأفواج الحراجية، عمليات إخماد الحرائق المندلعة في عدة مناطق بريفي اللاذقية وحماة، وتمكنت حتى الآن من إخماد خمسة حرائق والسيطرة عليها بشكل كامل.

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تغريدة عبر منصة (X)، أن الأيام الماضية شهدت اندلاع حرائق في مناطق الحفة (عين التينة، كرم المعصرة، دير ماما)، وجبل التركمان (الشحرورة، سلور، طريق اليمضية)، إضافة إلى القرداحة، وجبلة – كلماخو، وكسب، وسهل الغاب – رأس الشعرة.

وبيّن الوزير، أن الجهود مستمرة للتعامل مع حريقين لا يزالان قيد الاشتعال، مع استمرار المراقبة الميدانية لضمان إخماد جميع البؤر ومنع تجدد النيران، رغم صعوبة التضاريس وانعدام خطوط النار في بعض المواقع، إضافة إلى شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الصالح، إلى أن فرق الإطفاء في مختلف المحافظات استجابت خلال اليومين الماضيين لـ 26 حريقاً، منها عشرة حرائق حراجية، وأربعة حرائق منازل، واثنا عشر حريقاً متنوعاً.