أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن يدينون بشدة ما تتعرض له عشائر البدو في السويداء من جرائم

عمان-سانا

أدان أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن، بأشد العبارات ما تتعرض له عشائر البدو في محافظة السويداء من جرائم إبادة جماعية، وخطف، وتنكيل، وتهجير قسري.

وقال أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن في بيان لهم اليوم:” نحن أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن، من الشرفات والمساعيد والعظامات والزبيد، نُدين ونستنكر بأشد العبارات ما يتعرض له أهلنا الكرام من عشائر البدو في محافظة السويداء السورية من جرائم إبادة جماعية، وخطف، وتنكيل، وتهجير قسري، على يد العصابات الطائفية الإجرامية التابعة لما يُعرف بـ “آل الهجري”، والتي تمارس أبشع صور الإرهاب والترويع بحق المدنيين العُزّل، خارجةً بذلك عن كل الأعراف والقيم والقوانين الإنسانية والدينية.

وأضاف البيان: إن هذه الجرائم الممنهجة بحق أهلنا تُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، ليس فقط في الجنوب السوري، بل في المنطقة برمتها.

وطالب البيان الحكومة الأردنية بالتحرك العاجل والفاعل، دبلوماسيًا وإنسانيًا، لوقف هذه الانتهاكات، والضغط بكل الوسائل الممكنة لرفع الظلم الواقع على أهلنا، وتأمين الحماية لهم.

كما طالب البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم، وتحميل مرتكبيها كامل المسؤولية، والعمل على محاسبتهم وفق القانون الدولي.

وأكد البيان ضرورة اجتثاث العصابات الإجرامية التي أفسدت في الأرض ونشرت السموم والمخدرات، والتي بات خطرها يهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية، ويشكّل امتدادًا لمشروع الفوضى والتفكك.

وجاء في ختام البيان: نُعلن تضامننا الكامل مع أهلنا في جبل العرب، ونشدّ على أيدي الأحرار والشرفاء هناك، ونؤمن أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الظلم مهما طال أمده فهو إلى زوال.