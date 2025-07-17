السورية للمخابز تحدث وتركب 10 خطوط إنتاج في 7 محافظات

دمشق-سانا

نفذت المؤسسة السورية للمخابز، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، عمليات تجهيز وتركيب وتحديث 10 خطوط إنتاج في عدد من المخابز، إضافة إلى عدة مرافق تشغيلية في 7 محافظات.

تحديث وتجهيز مخابز

وأوضح المدير العام للمؤسسة، المهندس محمد الصيادي، في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال التي نفذتها المؤسسة، شملت تحديث خط الإنتاج في مخبز داعل بدرعا، وتركيب خطوط جديدة في مخبز الكرامة 2 باللاذقية، والقصير في حمص، والقدموس في طرطوس، ومخابز جرمانا، ويلدا ودوما بريف دمشق، إضافة إلى تجهيز مخبز البوكمال بدير الزور بخط متكامل، ومجموعة توليد ومرافق مساندة إلى جانب دعم مخبز الراموسة بحلب بخط إنتاج إضافي، وتزويد مخبز التل بخزانات مياه لتعزيز استقرار التشغيل.

تعاون مع منظمات دولية

وبين الصيادي أن هذه الأعمال نفذت بالتعاون مع منظمات دولية، وجهات حكومية، بهدف دعم البنية التحتية، وتحسين القدرة الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية أو الضعف الخدمي.

تكاليف مرتفعة… والدعم مستمر

وكشف الصيادي أن الاستهلاك اليومي من الدقيق يبلغ نحو 2400 طن، تتم مراقبته وضبط استخدامه باستمرار، مؤكداً أن الدولة مستمرة في دعم الخبز رغم التحديات الاقتصادية، حيث تتحمل المؤسسة التكاليف التشغيلية المرتفعة للوقود والصيانة والمواد الأولية.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لربطة الخبز تبلغ 7835 ليرة سورية، فيما تُباع بسعر مدعوم للمواطنين، كما تصل تكلفة إنتاج طن الخبز إلى 6 ملايين ليرة لدى المؤسسة السورية للحبوب.

جودة الرغيف

وحول تفاوت جودة الرغيف بين المخابز، أرجع الصيادي الأمر إلى تفاوت كفاءة الكوادر الفنية واختلاف جاهزية الآلات، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الآلات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة عالية.

كما أشار إلى وجود لجان فنية مختصة تعمل بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية لسحب عينات دورية من الدقيق، وتحليلها في المخابر، لضمان التزامها بالمواصفات الفنية، فيما تتابع فروع المؤسسة الشكاوى على مستوى المحافظات ضمن معايير موحدة لضمان جودة الخبز.

رقابة صارمة

وحول المخالفات المتعلقة بالتلاعب بمخصصات الدقيق أو تسريب الخبز إلى السوق السوداء، شدد الصيادي على أن المؤسسة تتخذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، وتشمل العقوبات الإحالة إلى الجهات المختصة، وتنظيم الضبوط التموينية بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية، إلى جانب لجان تفتيش داخلية وأجهزة رقابية بالمؤسسة تعمل بشكل مفاجئ ودوري، لضبط المخالفات ومتابعة الأداء الميداني.

خطة لإدخال التكنولوجيا

وأشار الصيادي إلى أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها إحداث مخابز جديدة في المناطق المحتاجة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة المخابز القائمة، مع السعي لإدخال تقنيات إنتاج حديثة بالتعاون مع منظمات دولية وشركات متخصصة، مؤكداً سعي المؤسسة لتأهيل الكوادر البشرية فنياً وإدارياً عبر دورات تدريبية وشراكات فنية ترفع من كفاءة الأداء في مختلف المستويات.

الخبز.. أولوية وطنية

واختتم الصيادي تصريحه بالتأكيد على أن رغيف الخبز سيبقى في صلب أولويات الدولة، رغم التحديات المتعلقة بارتفاع التكاليف، ونقص الكوادر، وتقادم البنية التحتية، مشدداً على أن المؤسسة تبذل أقصى ما بوسعها، لضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير الخبز للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.