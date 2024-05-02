الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل الأمطار

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الشمالية والساحلية والجزيرة وأجزاء من البادية والمنطقة الجنوبية الغربية، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 75 كم-سا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية الجنوبية تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..