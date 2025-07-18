مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: إسرائيل مازالت تهاجم سوريا بلا هوادة وتهدد مسارها نحو الاستقرار، وهذه الاعتداءات تقوض إعادة الإعمار واللحمة الوطنية ونرفض جميع هذه الاعتداءات