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مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: أمن سوريا من أمننا، وأمن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا

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مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: تؤمن تركيا بأن عزيمة الشعب السوري لن تنكسر بهذه الهجمات الإسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي ألا يترك الشعب السوري يسير وحده

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