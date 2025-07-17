اليابان تدعو لاحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

دمشق-سانا

أكدت اليابان ضرورة احترام سيادة سوريا والحفاظ على سلامة أراضيها، وذلك تعليقاً على الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وقالت السفارة اليابانية لدى سوريا في منشور على منصة “اكس” اليوم: ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

وأضافت السفارة: “يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، مع إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين”.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مناطق في سوريا، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات المدنيين، وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة.