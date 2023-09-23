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اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

2023-09-23

الكويت-سانا

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية إخماد حريق ضخم اندلع في مصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود المتحدث باسم الشركة غانم العتيبي في تصريح أن “حريقاً اندلع في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي”، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء في المصفاة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأضاف العتيبي أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

وكان حريق ضخم اندلع في منتصف كانون الثاني العام الماضي في المصفاة الكويتية ذاتها أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة.

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