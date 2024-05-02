عشرات الشهداء والجرحى إثر استمرار الاحتلال قصفه قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين مساء اليوم، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال استهدف خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الفلسطينيين خلال جمعهم الحطب شرق منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أحدهم واصابة آخرين، كما استشهد ثان وجرح آخرون في قصف مماثل شرق جباليا، تزامناً مع استمرار القصف المدفعي المكثف على تلة “قليبو”، وغارات الطيران على بيت حانون.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على شاحنات تحمل مساعدات إغاثية في المدينة، فيما استشهد 3 وأُصيب آخرون جراء قصف طيرانه مجموعة من الفلسطينيين وسط المدينة، كما استشهد وجرح العشرات جراء قصف مماثل في محيط مدرسة على امتداد شارع اللبابيدي بالمدينة، تزامناً مع إصابة 6 فلسطينيين جراء قصف مدفعيته منزلين في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وسط شن عدة غارات على حي الصبرة جنوباً.

وفي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفل وجرح آخرين، فيما شن الاحتلال ثلاث غارات غرب محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، كما تم انتشال شهيدة من تحت أنقاض منزل قصف قبل شهرين قرب منطقة الحساينة بالمخيم.

أما في جنوب القطاع فقد استشهد شابان في غارة نفذها طيران الاحتلال على حي السلام شرق مدينة رفح.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان سابق اليوم أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 209 على القطاع ارتفع إلى 34596 شهيداً، و77816 جريحاً.

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