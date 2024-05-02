الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القطاع الصحي جراء العدوان على قطاع غزة إلى 1992 بين شهيد وجريح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القطاع الصحي جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب إلى 492 شهيداً، و1500 جريح، إضافة إلى 309 أسرى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال يواصل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في غزة بما فيها من أطباء وممرضين ومستشفيات وسيارات إسعاف، وبجريمة قتل الطبيب عدنان البرش رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي بغزة ارتفع عدد شهداء هذا القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 492 شهيداً والجرحى إلى 1500 جريح، و309 أسرى.

وأشارت الوزارة إلى أن قتل الطبيب البرش لن يكون الجريمة الأخيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأطباء في ظل تكتيم كامل لحالة أسرى القطاع داخل معتقلاتها، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية الدولية بالتدخل العاجل وحماية الأسرى والمعتقلين في معتقلات الإرهاب الإسرائيلي من التعذيب والقتل والتنكيل.

وكانت أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم استشهاد اثنين من معتقلي القطاع في معتقلات الاحتلال جراء التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والجرائم الطبية بمختلف أشكالها ومستوياتها التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، وفي ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم، أحدهما الطبيب البرش.

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