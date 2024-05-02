وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء الاختناق في بئر مياه قديمة بريف حماة

حماة-سانا

توفي ثلاثة شبان اختناقاً، وأصيب اثنان بجروح في بئر مياه قديمة بعمق 5 أمتار في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن الحادثة وقعت عند قيام شابين بتنظيف البئر من الأتربة والطمي وبقايا الأعشاب، وأثناء ذلك سقطت مولدة كهربائية أثناء تشغيلها فوقهم في البئر، ما أدى إلى وفاتهما اختناقاً جراء تسرب البنزين والدخان من المولدة، مضيفاً: إنه تم إسعاف الشابين إلى أحد المشافي الخاصة بمدينة محردة من قبل شاب آخر ساعد بانتشالهما ما لبث أن توفي هو الآخر لاحقاً جراء الاختناق أيضاً، وأضاف المصدر تم علاج شخصين آخرين في المشفى أصيبا بجروح عند نزولهما إلى البئر وانتشال الشابين المتوفيين، مشيراً إلى أن أعمار الشباب الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الحادثة تتراوح بين 20 و22 عاماً.

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