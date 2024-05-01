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تراجع أسعار النفط

2024-05-01

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة رويترز تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز المقبل 47 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 58.86 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في حزيران المقبل 53 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولاراً للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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