وزارة الاتصالات والتقانة تطلق خدمة الفيزا الإلكترونية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم خدمة الفيزا الإلكترونية، وهي من الخدمات المميزة التي تقدمها بالتنسيق المباشر مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والمغتربين.

وتم إطلاق الخدمة خلال جولة لوزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، والمدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن على مركز خدمة المواطن الإلكتروني بدمشق لتهنئة عاملي المركز بعيدهم.

وأوضح الوزير الخطيب أنه بعد انتشار خدمات مركز خدمة المواطن الإلكترونية فإن العمل يتركز حالياً على تقديم خدمات إلكترونية داخل سورية وخارجها، منوهاً بميزة توافر الخدمات لدى المركز دون توقف، حيث يتم تقديم الخدمات للمواطنين بصيغة إلكترونية حضارية مع إمكانية إيصال المعاملات لعناوين أصحابها عبر المؤسسة السورية للبريد.

رافق وزير الاتصالات والتقانة في جولته مدير مركز خدمة المواطن الإلكتروني، ومدير إدارة المعلوماتية في الشركة السورية للاتصالات.

ويمكن للراغبين زيارة موقع خدمة الفيزا الإلكترونية عبر الرابط https://evisa.sy

نور يوسف

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