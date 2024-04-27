27 نيسان- يوم الحرية في جنوب أفريقيا

دمشق-سانا

711 – طارق بن زياد يعبر البحر المتوسط ويصل إلى الأندلس، بعد الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة.

1521 – سكان جزيرة ماكتان الفلبينية بقيادة لابو لابو يقتلون المستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان في معركة ماكتان.

1812 – القوات الأمريكية تستولي على يورك عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية من القوات البريطانية.

1876 – إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند.

1924 – الإعلان عن قيام جمهورية النمسا.

1941 – قوات ألمانيا النازية تحتل مدينة أثينا أثناء الحرب العالمية الثانية.

1960 – الإعلان عن استقلال توغو عن فرنسا.

1961 – الإعلان عن استقلال سيراليون عن المملكة المتحدة.

1978 – انقلاب في أفغانستان يطيح بحكم محمد داود خان، ويؤدي إلى خروج نور الدين تراقي من سجنه ليتولى الرئاسة.

2006 – بدء العمل رسمياً في بناء برج الحرية في مدينة نيويورك، ليحل مكان برجي مركز التجارة العالمي الذي دمر بأحداث الـ 11 من أيلول 2001.

2010 – الولايات المتحدة تسلم رئيس بنما السابق مانويل نورييغا إلى فرنسا بعدما قضى حكماً بالسجن أكثر من عشرين عاماً في الولايات المتحدة لإدانته بالمتاجرة بالمخدرات.

من مواليد هذا اليوم..

1822 – يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة الثامن عشر.

1891 – سيرغي بروكوفييف، مؤلف موسيقي روسي.

من وفيات هذا اليوم..

1521 – فرناندو ماجلان، مستكشف برتغالي.

1921 – سامي الدروبي أديب وناقد ومترجم ودبلوماسي سوري.

1972 – كوامي نكروما، رئيس غانا.

أعياد ومناسبات..

يوم الجمهورية في سيراليون.

عيد الاستقلال في توغو.

يوم الحرية في جنوب أفريقيا.

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