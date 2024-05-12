استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال اللإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى الى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في الظهر نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق أمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency