ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ

مدريد-سانا

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 2-1 على بايرن ميونخ الألماني اليوم بإياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

سجل أهداف ريال مدريد خوسيلو ماتو في الدقائق 88 و91 بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وكان الميرنغي تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة 2-2 ، ليتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” مع بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من حزيران.

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