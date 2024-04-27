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8 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلين في مخيم النصيرات

2024-04-27

القدس المحتلة-سانا

استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب العشرات فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلين بحي السلطان في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة ثلاثين آخرين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34356 غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الإصابات 77368 في حين لا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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